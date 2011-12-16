В Харькове должностные лица банка бесплатно выдали клиенту 9 кг золота

В Харькове должностные лица одного из коммерческих банков незаконно выдали физическому лицу 9 кг золота стоимостью 3,1 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя прокурора области Леонида ЛАХТЮКА, должностные лица не оформили должным образом документы и не получили денег за золото.

Должностные лица действовали вопреки Закону Украины «О банках и банковской деятельности» и нормативным документам, которые регулируют порядок проведения банками операций с банковскими металлами.

Прокуратура Краснозаводского района Харькова возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение или растрата имущества).