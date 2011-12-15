Крымчанина, 2 года жившего с мертвой матерью, положили в психбольницу

В Крыму поместили в психбольницу мужчину, который два года прожил в однокомнатной квартире в Евпатории с телом умершей матери.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-служба главного управления МВД Украины в Крыму.

«При опросе 60-летний родственник умершей вел себя неадекватно. Милиционерам пояснил, что мать якобы умерла около двадцати дней назад. Позже выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра. В настоящее время его поместили в психиатрическую больницу для стационарного лечения», - говорится в пресс-релизе.

Судмедэксперт при первичном осмотре тела женщины, 1928 года рождения, видимых повреждений не нашел.

По словам соседей, пожилая женщина болела онкологическим заболеванием. В последний раз ее видели живой около двух лет назад.

Как сообщал УНИАН, мумифицированное тело пенсинерки милиция нашла в квартире в Евпатории на прошлой неделе после поступления от жильцов жалобы на то, что сосед тащит в свою квартиру хлам, и поэтому в подъезде стоит стойкий неприятный запах.

Жилище действительно напоминало свалку, а на кровати лежала мумия.