Евро на межбанке идет вниз

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0160/8,0220, к 12:00 цены поднялись 8,0225/8,0260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2519/23, к 12:00 цены снизились 0,2516/20. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 31,8632 (+0,0883).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3022/24, изменяясь в достаточно узком диапазоне. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4350/10,4445, к 12:00 цены ушли вниз 10,4070/10,4155.