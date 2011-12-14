Браконьеры подстрелили двух сотрудников заповедника

В Ривненской области Ракитновский райотдел внутренних дел возбудил уголовное дело в отношении двух жителей села Переходичи, которые ранили двух работников Ривненского природного заповедника.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что 13 декабря около 14 часов возле села Вежица Ракитновского района неизвестные лица, находясь на незаконной охоте в лесном массиве, ранили из огнестрельного оружия двух работников природного заповедника.

По словам стражей порядка, работники заповедника, услышав лай собак, вышли на опушку, где увидели неизвестных, которые жгли костер. Представившись и показав удостоверения, охранники леса попросили их покинуть территорию заповедника, поскольку охота здесь запрещена. В ответ мужчины пригрозили им охотничьим оружием, а затем и применили его. 37-летнего лесника Старосельского лесничества ранили в левую ногу, а 28-летнему – нанесли огнестрельное ранение в область грудной клетки.

Выехав на место происшествия, работники райотдела милиции установили, что на охоте в лесном массиве находилось пять охотников, однако задержать удалось только 51-летнего и 23-летнего жителей села Переходичи Ракитновского района.

Ход досудебного следствия по указанному уголовному делу контролируется органами прокуратуры.