С Нового года подорожает холодная вода?

Национальная комиссия регулирования сферы коммунальных услуг готовится внедрить методику, позволяющую повышать стоимость воды одновременно с ростом объема потребления.

Как сообщает газета «Коммерсантъ» (№209 от 14 декабря 2011 г.), этот механизм должен стимулировать бытовых абонентов вести учет и экономить потребляемые ресурсы. Однако на практике может получиться так, что рядовые потребители оплатят модернизацию отрасли, говорят эксперты.

Уже с 2012 года стоимость воды для различных категорий населения будет зависеть от объема ее потребления, отмечает издание. Пятая категория, временная, объединит потребителей, которые платят за воду по нормативам или показателям домового счетчика. Первые четыре - по приборам учета в квартирах.

В Нацкомуслуг газете уточнили, что "введение блочной системы тарифообразования позволит регулятору отказаться от деления потребителей на бытовые и небытовые категории". Первый блок тарифа будет касаться граждан, ежемесячно потребляющих до 2 кубометров холодной воды.

"Стоимость кубометра составит 1,5 грн. и будет одинаковой для всей страны. Эта цена социально направлена, поскольку учитывает интересы малоимущих граждан", - объяснил советник главы Нацкомуслуг по экономическим вопросам Дмитрий АРЛАЧЕВ.

На долю этих абонентов приходится всего 3% объема воды. Комиссия работает с 69 лицензиатами и устанавливает тарифы для населения в городах, где проживает свыше 100 тыс. человек.

В дальнейшем цены на водоснабжение будут расти с увеличением объема потребления на 4 кубометра. Разница в цене на воду между вторым (2-6 кубометров; 8% потребляемой воды) и третьим (6-10 кубометров; 18%) блоками может составить 40%, а те, кто потребляет свыше 10 кубометров (71%), будут переплачивать еще 20-25%. Остальные граждане, квартиры которых не оснащены счетчиками, будут платить по нормативу на 5-10% дороже, чем в четвертой категории. Система расчета тарифа будет сложной. "Если человек потребляет 15 кубов, то первые 2 куба он оплатит по фиксированной цене, а каждые последующие 4 куба - по тарифам для каждого блока", - отметил Д.АРЛАЧЕВ.

В комиссии еще не называют конкретной стоимости воды для потребителей без счетчика, но уже уверены, что люди начнут массово устанавливать приборы учета и резко экономить на них.