Эксперт: инвестор не защищен в Украине никоим образом

В Украине права инвестора не защищены, а фондовый рынок плохо развит, считает генеральный директор брокерского дома "Открытие" (Украина) Александр СТАРОДУБЦЕВ.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он высказал в рамках исследовательской программы института «Фондовый рынок Украины».

«В Украине никак не защищены права инвестора. Мало того, что миноритарного, так ещё и мажоритарного. То есть, они вложат деньги в предприятие через фондовый рынок, а там – то ли рейдерская атака, то ли общая национализация – зачем это нужно. Поэтому украинская юрисдикция неинтересна. Выбирают ту юрисдикцию, где можно нормально доказать, что ты тоже акционер и у тебя есть какие-то права. Это в юрисдикции стран с развитыми финансовыми рынками», - отметил эксперт.

По мнению А.СТАРОДУБЦЕВА, украинский фондовый рынок не очень развит, в частности, потому, что сами украинские предприятия имеют недостаточно серьезный капитал. «Яркий тому пример – наша московская команда, которая делает размещения для предприятий. У них порог входа - минимум, чем они занимаются - размещением 30 млн. долларов», - сказал А.СТАРОДУБЦЕВ. По его словам, в Украине не очень много людей, которые могут себе подобное позволить.

Как отметил А.СТАРОДУБЦЕВ, для того, чтобы сделать размещение 30 млн. долларов, надо иметь капитал в 10 раз больше, а в Украине таких предприятий не так много. «А если они уже есть, они все идут на Запад и пытаются привлекать деньги там. Потому что там меньше головной боли с этими согласованиями, валютными лицензиями и т.д. То есть, украинская юрисдикция плоха в двух отношениях. Во-первых, объективно плохая защита прав инвесторов. Для того, чтобы идти в украинский фондовый рынок, нужно здесь жить, понимать расклад – это практически для резидентов. А ещё у нас очень плохая инфраструктура для этого дела. Валютное мигрирование, которое живёт на основании нормативного документа 1993 года, мешает людям заводить и выводить отсюда валюту. Как он (инвестор) будет инвестировать, не понимая, как он отсюда уйдёт?», - заявил А.СТАРОДУБЦЕВ.

По его мнению, украинскому фондовому рынку для развития необходима интеграция с более развитым рынком. «Можно с российским, можно с каким-то западным – польский недалеко. Для того, чтобы просто взять и скопировать их правила игры, чтоб не выдумывать их самим и за какой-то обозримый период времени сделать качественный скачок. Потому что выдумывать всё самим - с нашей бюрократией это долго, тяжело, сложно», - считает эксперт.

При этом А.СТАРОДУБЦЕВ не исключил того, что ситуация может измениться. «Вроде как неоткуда взяться положительным веяниям на фондовом рынке. Национальный банк не готов пересматривать валютное регулирование, они там борются с инфляцией и с курсом доллара, ничего либерализировать они не хотят, нет никаких внешних факторов для того, чтобы ситуация улучшилась. А с другой стороны, может что-то там произойти такое, чего мы до сих пор никак не ожидаем, и ситуация резко качественно изменится. Мне кажется, что ситуация довольно накалена сегодня, поэтому вполне хороший климат для каких-то надрывных качественных изменений», - полагает он.

В свою очередь директор филиала консалтинговой группы «НЭО Центр» Дионис ВАСИЛЬЕВ высказал мнение, что украинский фондовый рынок оторван от реальной жизни и не является хорошо защищенным и техничным инструментом.

Репутация украинского фондового рынка, по мнению эксперта, оставляет желать лучшего. «Маленькая емкость украинского рынка. Войти туда с инвестированием можно, но невозможно выйти. Он используется, в том числе, для всяких операций, связанных с различными схемами. Он имеет достаточно плохую репутацию, скажем так – не имеет отличной репутации. И его главный бич – это его очень небольшая глубина. Выйти из какой-то позиции в какой-то срок на нашем рынке очень тяжело», - сказал Д.ВАСИЛЬЕВ.

По его мнению, привлечение бизнесом заемных средств вместо инструментов фондового рынка – это вопрос общей культуры ведения бизнеса. «Это вопрос контроля, и вопрос даже культуры. Не все наши уважаемые капиталисты готовы расставаться с контролем, готовы нести все бремя. Например, прозрачность, потому что фондовый рынок работает там, где все прозрачно. А у нас с этим еще, к сожалению, не все хорошо. Это как у нас с IPO: многие на IPO хотят, но после серьезного адвайзинга, после понимания того, что необходимо, обеспечивающая себя инфраструктура думает: зачем мне это нужно, я лучше возьму кредит – деньги те же самые. Да, они дороже, но мне не нужно ломать мою систему управления», - подчеркнул Д.ВАСИЛЬЕВ.

Он считает, что вопрос участия предприятий в фондовом рынке – это прежде всего вопрос желания и корпоративных процедур управления.

Как сказал Д.ВАСИЛЬЕВ, развитию украинского фондового рынка мешает «общая ситуация и инерция перехода к реальной рыночной экономике». «Пока у нас, к сожалению, экономика только переходная со всеми присущими ей негативными атрибутами, в том числе, государственной зарегулированностью», - сказал эксперт.