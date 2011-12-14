В Киеве заболеваемость гриппом превысила эпидпорог

В Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями превысила эпидемиологический порог.

Об этом пишет сегодня газета «Известия» со ссылкой на директора Центра клинической иммунологии Олега НАЗАРА.

«На сегодняшний день уровень заболеваемости гриппом превышает норму всего лишь на 5%», - сказал он.

«Медики держат на контроле этот вопрос. Пока нет необходимости предпринимать радикальные меры. Однако если эпидемический порог будет превышен на 20%, будет введен карантин», - объяснил О.НАЗАР.

По его словам, всплеск заболеваний гриппом ожидается в конце декабря - начале января, а также в конце февраля - начале марта.