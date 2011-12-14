Коллекцию драгоценностей Элизабет Тейлор продали за рекордную сумму

Коллекция драгоценностей, принадлежавших Элизабет Тейлор, продана с аукциона в Нью-Йорке за рекордную сумму в 115 млн. долларов.

Ставки повышались очень быстро и многие лоты уходили по цене, в разы превышавшей предварительные прогнозы, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Среди более чем 200 экспонатов коллекции - бриллиантовое ожерелье Cartier с крупной жемчужиной, известной как "Ла Перегрина", добытой с морского дна еще в XVI веке, - подарок Элизабет Тейлор от мужа, актера Ричарда Бертона. Колье было продано по рекордной цене почти в 12 млн. долларов.

Элизабет Тейлор умерла в Лос-Анджелесе в этом году в возрасте 79 лет.