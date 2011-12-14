Коллекцию драгоценностей Элизабет Тейлор продали за рекордную сумму
09:10, 14 декабря 2011Общество
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115 миллионов долларов
Коллекция драгоценностей, принадлежавших Элизабет Тейлор, продана с аукциона в Нью-Йорке за рекордную сумму в 115 млн. долларов.
Ставки повышались очень быстро и многие лоты уходили по цене, в разы превышавшей предварительные прогнозы, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Среди более чем 200 экспонатов коллекции - бриллиантовое ожерелье Cartier с крупной жемчужиной, известной как "Ла Перегрина", добытой с морского дна еще в XVI веке, - подарок Элизабет Тейлор от мужа, актера Ричарда Бертона. Колье было продано по рекордной цене почти в 12 млн. долларов.
Элизабет Тейлор умерла в Лос-Анджелесе в этом году в возрасте 79 лет.
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