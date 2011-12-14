Литвин об университетах, кредитах и коммерциализации

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что образование должно стать одним из самых главных приоритетов для государства вместе с такими сферами, как здравоохранение, коммунальное хозяйство и качество питьевой воды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи с учащимися - членами Малой академии наук.

Также председатель ВР высказался за необходимость повышения качества образования, прежде всего среднего. При этом он напомнил, что на нужды образования в проекте бюджета на 2012 год запланировано 93 млрд. грн., или 6% ВВП, хотя закон об образовании требует соответствующего финансирования на уровне 10% ВВП.

Что касается высшего образования, то руководитель парламента высказался за проведение инвентаризации высших учебных заведений, отметив, что сейчас классические университеты «нивелированы», поскольку иногда статус университетов получают «бывшие профессионально-технические училища». При этом он отметил, что «коммерциализация образования нанесла этой сфере огромный ущерб».

В контексте реформирования системы образования председатель Верховной Рады Украины высказался за необходимость сочетания теоретической подготовки с практическими навыками, а также за целесообразность предоставления студентам кредитов на учебу. По его словам, если студент будет учиться на «отлично», этот кредит платило бы государство, если нет - сам студент после окончания обучения.

Отвечая на вопрос, как он относится к тому факту, что украинские университеты занимают одну из самых низких ступенек в мировых рейтингах, В.ЛИТВИН отметил, что это «реалии настоящего». По его словам, если «Украина будет интересной как государство, то и университеты будут иметь больший статус».