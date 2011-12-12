В Луганской области археологи нашли клад

В Попаснянском районе Луганской области археологи центра «Спадщина» вместе со студентами Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля обнаружили клад бронзового оружия в киммерийском захоронении Х-IX вв. до н.э.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВНУ им. Даля, при раскопках обнаружены 15 предметов вооружения, среди них бронзовый кинжал, редкие типы наконечников копий, дротиков и стрел.

В сообщении отмечается, что археологи с огромным трудом нашли все предметы киммерийского клада, которые находились в захоронении.

«Предметы клада успели разойтись по рукам, а часть из них даже попала в частные коллекции местных любителей древностей. Почти месяц археологи ВНУ им. В.Даля занимались расследованием, чтобы установить судьбу и место хранения каждого предмета из этого клада. В итоге удалось воссоединить в единое целое все составные части уникального киммерийского клада, который уже входит в науку под названием «Белогоровский клад», - говорится в сообщении.

Все древнее оружие будет подвержено научному анализу. После чего находка археологов займет центральное место в экспозиции по раннему железному веку Украины в археологическом музее ВНУ им. В. Даля.

Справка УНИАН. Киммерийцы хоронили умерших в традициях бронзового века. Погребальный инвентарь включал в основном керамическую посуду. Клады из предметов вооружения очень редки, так как оружие берегли, передавали по наследству, прятали от чужих глаз как большую ценность. Лишь в единичных захоронениях, которые относятся к категории воинских, найдены кинжалы, наконечники копий, чаще встречаются наконечники стрел, бронзовые псалии и удила от конской сбруи.