На Прикарпатье реставрировали икону ХVII века

Ивано-Франковский областной художественный музей презентовал отреставрированную икону ХVII века «Богородицу Одигитрию».

Как сообщили УНИАН в дирекции музея, сначала считалось, что икона написана в 1872 году, но после реставрации оказалось, что она датирована ХVII веком.

Икону на реставрацию привезли из села Залуквы Галицкого района. Ее возраст был установлен при помощи рентгена во Львове.