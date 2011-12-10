Посол Канады осмотрел музей «Тюрьма на Лонцкого»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Трой ЛУЛАШНИК, который приступил к исполнению миссии в ноябре этого года, во время своего первого посещения Львова побывал в Национальном музее-мемориале жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

Посол в сопровождении почетного консула Канады в Украине Оксаны ВИННИЦКОЙ и представительницы посольства Канады в Украине Кати ЧАБАН осмотрел музейную экспозицию, размещенную в помещении бывшей следственной тюрьмы трех оккупационных властей: польской, нацистской и советской. Рассказ научного сотрудника музея Игоря ДЕРЕВЬЯНОГО, который провел экскурсию канадской делегации по мемориалу западно-украинской трагедии 1941 года, чрезвычайно поразил Т.ЛУЛАШНИКА, предки которого из Западной Украины.

В разговоре с директором музея «Тюрьма на Лонцкого» Русланом ЗАБИЛЫМ Т.ЛУЛАШНИК поинтересовался, как воспринимает общество деятельность музея и не существует ли препятствий в работе и дальнейшем развитии мемориала. «Собственно, этот музей появился на запрос общества усилиями общества, которое активно участвовало в его создании», - объяснил Р.ЗАБИЛЫЙ.

Принимая в подарок от историков Р.ЗАБИЛОГО и И.ДЕРЕВЬЯНОГО их книгу об освободительном движении в Украине, Т.ЛУЛАШНИК сказал: «Хорошо, что вы собрали эти исторические свидетельства в книгу, поэтому все эти факты будут сохранены. Важно помнить, что случилось, это важно не только здесь для вас, но и для всей истории человечества. Такие ужасные и трагические вещи, о которых рассказывает музей "Тюрьма на Лонцкого", важно помнить, чтобы понять, почему это произошло, а еще для того, чтобы это больше никогда не повторилось. Благодарю музей за то, что получил здесь возможность притронуться к настоящему прошлому, незабытой истории, которая волнует и побуждает к размышлениям о будущем».

Как отметили в пресс-центре, Национальный музей-мемориал жертв оккупационных режимов «Тюрьма на Лонцкого» часто принимает заинтересованных посетителей из Канады: как официальных представителей, так и многочисленные группы туристов разных возрастов. В частности, 26 ноября 2010 года музей посетил премьер-министр Канады Стивен ХАРПЕР, который этим выразил поддержку развитию демократии и соблюдению прав человека и в частности историкам музея, которые стали объектом давления из-за исследования истории освободительного движения и репрессий в Украине.