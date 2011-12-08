Украине завтра обещают мокрый снег

Завтра в западных областях Украины ночью ожидается небольшой, днем умеренный мокрый снег; на дорогах местами гололедица.

На остальной территории ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на западе местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, на юге Крыма 2-7° тепла; днем 0-5° тепла, на юге Одесской области и в Крыму 4-9°.

В Киевской области в пятницу ночью местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.