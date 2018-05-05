Валютные ОВГЗ - вкусная приманка с крючком внутри

Очередным шагом по "завлеканию" блуждающей на свободе наличной валюты на благие нужды государства стала идея правительства выпустить валютные ОВГЗ для продажи их как компаниям, так и физлицам. Вспомним недавнее введение "паспортной" продажи наличной валюты...

В принципе, поле для деятельности - плодородное... За десять месяцев 2011 года общее количество наличной валюты, которая находиться на руках у населения выросло на 9,2 млрд. долл. Таким образом, сейчас на территории Украины находится в обращении обращается наличной валюты на сумму более 75 млрд. долл, а это в 2,5 раза больше, чем вся эмиссия гривны.

Как видим, в Украине реально существует громадное количество наличной валюты, которая сейчас не задействована в банковском секторе, а значит, в экономике Украине. Поэтому идея валютных ОВГЗ, которые могут покупать физические лица и компании, интересна.

Стоит отметить, что за всю историю Украины не было таких государственных ценных бумаг. И вообще выпуск ценных бумаг, номинированных в валюте, а тем более, государственных ЦБ, - на территории Украины редкое явление, поскольку главным платежным средством в Украине по-прежнему остается гривна, то все госбумаги были номинированы в гривне. Что касается гособлигаций в валюте или как их еще называют еврооблигации, то они продавались исключительно нерезидентам.

Таким образом получается, что в случае выпуска валютных ОВГЗ государство получит возможность возвращать в банковский сектор наличную валюту и тем самым улучшать ситуацию на украинском валютном рынке. Кроме, того Минфин получит возможность за счет этой валюты выплачивать проценты и погашать внешний долги перед нерезидентам, что в 2012 году будет одной из важнейших проблем Минфина. Если из этих 75 млрд. долл за счет валютных ОВГЗ удалось бы привлечь хотя бы десятую часть, что Украина смогла бы обойтись без кредитов МВФ в 2012 году. А если больше половины наличной валюты вернуть в экономику посредством валютных ОВГЗ, то можно было бы начать массовое погашение внешних долгов и тем самым уменьшить нагрузку и на госбюджет, и на экономику Украины в целом. Кроме, того увеличение объемов валюты позволило бы НБУскупать ее на пополнение золотовалютных резервов, что очень важно для стабильности курса гривны. По этой причине, если механизм продажи валютных ОВГЗ заработает на полную мощность, это радикально изменит ситуацию на украинском валютном рынке.

Впрочем, все эти позитивы "заработают", если будет получен ответ на главный вопрос - начнут ли население и украинские бизнес-структуры покупать валютные ОВГЗ?

Приобретать валютные ОВГЗ смогут только те юридические лица, которые имеют валютную выручку. Но для того, чтобы юридические лица покупали эти валютные ОВГЗ нужно, чтобы эти ценные бумаги имели высокую ликвидность. НБУ обещает, что банки смогут эти ОВГЗ использовать для рефинансирования и свопов. Но это явно мало. Ликвидность валютных ОВГЗ будет во многом зависеть особенно на первоначальном этапе от готовности НБУ покупать эти ценные бумаги на вторичном рынке. Если НБУ будут ежедневно котировать и покупать валютные ОВГЗ в свой портфель, это будет обеспечивать высокую ликвидность этих ценных бумаг. И тогда и банки, и их клиенты-юридические лиц будут благосклонно относится к валютным ОВГЗ и покупать эти ценные бумаги, как альтернативу валютным депозитам для юридических лиц.

Но если ликвидность валютных ОВГЗ будет слабой и на украинском фондовом рынке не будет активных операторов этого сегмента рынка, то популярность этих гособлигаций будет такой же низкой, как сейчас популярность гривневых ОВГЗ. Без активного вторичного рынка валютных ОВГЗ будет сложно уговорить юридические лица, даже имеющих большие излишки безналичной валюты, покупать эти ценные бумаги, так как у покупателя может возникнуть проблема получения своей валюты обратно, в том случае, если она ему срочно понадобится для бизнес-операций.

Что касается ннаселения, то как покупатель государственных ценных бумаг, это очень сложный клиент. На сегодня население может без особых проблем купить и гривневые ОВГЗ, и индексные ОВГЗ, привязанные к курсу валюты, но оно эти ценные бумаги фактически не покупает. Это вызвано тем обстоятельством, что механизм валютных депозитов населению хорошо знаком, а рынок ценных бумаг и такой сложный его сегмент, как рынок гособлигаций, для большинства физических лиц представляется очень непонятным и запутанным. Поэтому нужно будет провести большую воспитательную, разъяснительную и агитационную работу, чтобы рассказать и объяснить рядовым украинцам - как можно покупать и продавать валютные ОВГЗ.

Популярность валютных ОВГЗ будет во многом зависеть от ставок по этим ценным бумагам. На текущий момент, по данным НБУ средняя доходность по долларным депозитам на срок 1 год составляет 7,32%. Если под государственные валютные бумаги будут выплачивать проценты 5-6% годовых, то можно еще надеется на определенный успех. При условии, что срок обращения валютных ОВГЗ будут не больше 1-2 лет. Если валютные ОВГЗ будут иметь срок обращения 3-5 лет, а проценты по ним будут 1-2% годовых, то такие ценные бумаги будут не очень интересны для потенциальных покупателей, как для физических, так и юридических лиц.

И самая главная проблема, которая будет больше всего влиять на популярность валютных ОВГЗ. Большая часть наличной валюты - это деньги «неофициальной экономики». Захотят ли владельцы "теневой налички" вкладывать ее в валютные ОВГЗ, будет зависить от того - поверят они государству или нет. На сегодня эта валюта используется «неофициальной экономикой» для своих бизнес-расчетов. Покупка валютных ОВГЗ может происходить в том случае, когда «неофициальная экономика» будет выходить в официальный сектор экономики и тогда ей уже будут важно иметь официальную и легитимную валюту, как средство накопления.

И напоследок. Теоретически можно за счет массовой продажи валютных ОВГЗ привлечь часть валюты у населения и юридических лиц, но при этом придется выплачивать проценты по этим ценным бумагам и погашать их исключительно в валюте. Для таких операций Минфину опять нужна будет валюта, которую можно будет получить опять-таки за счет зарубежных инвесторов. Ибо в отличии от гривны, которую всегда можно просто «напечатать» и погасить любое количество гривневых ОВГЗ, погасить валютные ОВГЗ за счет эмиссии валюты Украина не сможет. Или опять-таки придется делать конверсию и погашать валютные ОВГЗ уже гривной. А это уже совершенно другая ситуация….

Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра