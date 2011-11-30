За "коктейль Молотова" крымчанина отправили в психушку
02:47, 30 ноября 2011Общество
1067
В качестве цели он выбрал Совет министров
Центральный районный суд Симферополя отправил крымчанина, который летом бросил бутылку с зажигательной смесью в здание Совета министров Крыма, на принудительное психиатрическое лечение под усиленным наблюдением.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщила руководитель аппарата суда Эльзара БЕКИРОВА.
Напомним, 30-летний житель села Доброе Симферопольского района в августе швырнул «коктейль Молотова» в здание крымского правительства, в результате загорелись двери. Сотрудники милиции задержали хулигана. Он заявил, что Крым - его дом, поэтому он что хочет, то и делает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter