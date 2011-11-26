Футболист, который сбил насмерть мать с двумя детьми, таки будет сидеть 9 лет

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских уголовных дел оставил без изменений приговор футболисту Владиславу ПИСКУНУ, осужденному за совершение в ноябре прошлого года ДТП, в котором погибла 26-летняя женщина и двое ее детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на пресс-конференции сообщил прокурор Севастополя Виталий БЕЛОУС.

По словам прокурора, вечером 24 ноября стало известно, что суд рассмотрел кассационную жалобу осужденного, которому, согласно приговору по ст. 286 ч.3 Уголовного кодекса Украины, было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 9 лет. «Согласно определению суда, приговор оставлен без изменений. Таким образом, в деле поставлена точка», - сказал прокурор.

Как сообщал УНИАН, 29 марта приговором суда первой инстанции В.ПИСКУНУ было назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортным средством.

1 июля прокуратура Севастополя внесла апелляцию на приговор в связи с мягкостью наказания. Апелляция была удовлетворена, апелляционной инстанцией был установлен новый приговор – 9 лет лишения свободы.