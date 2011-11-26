Королевская: 2012 год может стать для металлургов кризисным

2012 год может стать для украинских металлургов кризисным. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батьківщина), председатель комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время встречи с руководителями промышленных предприятий Харькова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, выступая на круглом столе в Харькове, Н.КОРОЛЕВСКАЯ подтвердила, что Украина имеет очень низкие шансы на получение очередного кредита от МВФ. «На недавней встрече с известными финансистами было получено подтверждение информации о том, что с биржи уходят последние инвесторы. Фондовый рынок в Украине, конечно, и раньше не отличался активностью, но за последние полгода ушли даже те, которые были. Причина - в рисках, которые стали просто безумными. МВФ отказывается кредитовать Украину. Других европейских кредитных линий у нас нет. В 2012 году наступит время возвращения долгов. При таких условиях ни одно уважающее себя кредитное учреждение Европы в Украину не придет», - сказала народный депутат.

Она также указала на полную остановку украинского кредитного рынка. «Причина одна: Нацбанк для поддержки стабильности гривни обескровил банковскую систему, уменьшив количество гривневой массы на рынке. Такие действия Нацбанка - единственное, что власть сегодня «противопоставляет» надвигающемуся кризису», - заявила политик.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ нынешняя ситуация в металлургии напоминает кризисный 2008 год в Украине. «Если ситуация не изменится, металлурги начнут 2012 с нового кризиса. Нынешняя власть не хочет делать выводов из того, что произошло в предыдущие годы. Но если мы вновь погрузимся в кризис, то выйти из него будет очень тяжело - ведь раньше страна имела резервы, сейчас их нет», - отметила политик.

Она считает, что перед нынешней властью стоят две задачи: определение приоритетного национального продукта и выработка антикризисной стратегии, чтобы пережить следующую вторую волну мирового кризиса и не спровоцировать кризис внутренний. «Конечно, власть этим занимается. Мы видели, как они боролись с проблемами в сфере АПК, в результате чего, страна недополучила 5 млрд. долл.», - с сарказмом заметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее мнению, следующие в очереди на «помощь» власти - металлурги, за ними - потребители газа.