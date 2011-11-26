«Хилтон» намерен построить в Ялте 5-звездочную гостиницу

Сеть «Хилтон» (Hilton) намерена построить пятизвездочную 24-этажную гостиницу в Ялте, вложив в проект, ориентировочно, 150-160 миллионов долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Ялты.

«Гостиница появится в результате трансформации курортно-рекреационного учреждения - санатория "Севастополь", расположенного в Приморском парке», – говорится в сообщении.

Завершить строительство отеля разработчики обещают в апреле 2014 года.

Проект предусматривает создание 300 номеров, все – с видом на море и террасами, до 10 кв. м.

Планируется, что в состав гостиницы войдут вертолетная площадка, 5 ресторанов, 4 бассейна, медицинский, лечебный и диагностический центры, детский клуб, SPA-салон, конференц-зал вместимостью до 500 человек, подземный паркинг.

На базе отеля планируется также открытие реабилитационного центра для людей с нарушением опорно-двигательной системы.

Общая площадь гостиницы составит около 32 тыс. кв.м. Первые этажи будут из стекла.

Разработчики обещают, что, благодаря отелю, в городе будет создано 400-500 рабочих мест. Обучение персонала Hilton возьмет на себя.

«Появление в Ялте гостиницы столь высокого уровня повысит престиж курорта», – сказал мэр города Алексей БОЯРЧУК.