«Хилтон» намерен построить в Ялте 5-звездочную гостиницу
На месте санатория "Севастополь"
Сеть «Хилтон» (Hilton) намерена построить пятизвездочную 24-этажную гостиницу в Ялте, вложив в проект, ориентировочно, 150-160 миллионов долларов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горсовета Ялты.
«Гостиница появится в результате трансформации курортно-рекреационного учреждения - санатория "Севастополь", расположенного в Приморском парке», – говорится в сообщении.
Завершить строительство отеля разработчики обещают в апреле 2014 года.
Проект предусматривает создание 300 номеров, все – с видом на море и террасами, до 10 кв. м.
Планируется, что в состав гостиницы войдут вертолетная площадка, 5 ресторанов, 4 бассейна, медицинский, лечебный и диагностический центры, детский клуб, SPA-салон, конференц-зал вместимостью до 500 человек, подземный паркинг.
На базе отеля планируется также открытие реабилитационного центра для людей с нарушением опорно-двигательной системы.
Общая площадь гостиницы составит около 32 тыс. кв.м. Первые этажи будут из стекла.
Разработчики обещают, что, благодаря отелю, в городе будет создано 400-500 рабочих мест. Обучение персонала Hilton возьмет на себя.
«Появление в Ялте гостиницы столь высокого уровня повысит престиж курорта», – сказал мэр города Алексей БОЯРЧУК.