На «Олимпийском» собирали кровь

В Холле Чемпионов главной спортивной арены Украины - НСК «Олимпийский» была установлена выездная амбулатория Киевского городского центра крови, где каждый желающий мог стать донором.

Как сообщает пресс-служба НСК «Олимпийский», акция в «Олимпийском» стала следующим этапом социального проекта «Капля крови – жизнь человека», который реализует компания LG Electronics при поддержке Киевского городского центра крови.

«В среднем люди сдают по 300-400 миллилитров, это позволяет спасти жизнь двух человек», - сообщила координатор акции Юлия МОРОЗ.

Поэтому кровь, собранная во время проекта, может спасти более 100 человеческих жизней.

В знак благодарности за благородный поступок для всех доноров была организована экскурсия по НСК «Олимпийский».