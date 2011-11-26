На Большой лаврской колокольне купол засиял как новый

23 ноября, в день рождения Предстоятеля Украинской православной церкви Митрополита ВЛАДИМИРА, реставраторы сняли леса с креста и купола самой высокой православной колокольни в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном Киево-Печерском историко-культурном заповеднике, отметив, что после длительного перерыва киевляне и гости города снова имеют возможность любоваться позолоченным крестом и куполом колокольни Киево-Печерской лавры - одной из главных достопримечательностей украинской столицы.

«Открытие креста и купола Большой лаврской колокольни является логическим завершением первого этапа реставрации этого сооружения, - сказал главный архитектор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Александр РОМАНЧЕНКО. – Впервые за последние тридцать лет реставраторы получили доступ к самому верхнему ярусу и куполу колокольни и провели детальное обследование технического состояния объекта. Сначала были установлены леса по всему внешнему периметру третьего и четвертого ярусов сооружения. Специалисты определили проблемные участка на куполе и кресте колокольни, провели укрепление конструкции, устранили внешние недостатки, сняли ржавчину и остатки старой позолоты. Потом купол и крест заново позолотили».

Кроме того, отреставрировали восьмигранный барабан лаврской колокольни (конструкция, которая находится под куполом сооружения). На каждой грани есть иконы с изображением Иисуса Христа, Божией Матери и Апостолов. Эти святыни были полностью восстановлены: росписи расчистили и отреставрировали, а фон икон покрыли позолотой.

По словам генерального директора Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Марины ГРОМОВОЙ, это событие было приурочено к 76-летию Блаженнейшего Митрополита ВЛАДИМИРА. Открытие креста стало символическим подарком предстоятелю УПЦ, что вселяет в верующих надежду на скорейшее выздоровление Митрополита.

Сейчас ремонтно-реставрационные работы на колокольне продолжаются. Сейчас реставраторы работают над третьим и четвертым ярусами.