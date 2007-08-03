На месте фосфорной аварии под Ожидовом опять горит фосфор

На месте аварии «фосфорного» поезда под Ожидовом опять загорелся фосфор. Причина воспламенения – плохая рекультивация почв. Об этом сообщил депутат Буского районного совета Ростислав СЛИПЕЦ, который непосредственно выезжал на место события.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, с места аварии в действительности вывезли «где-то две бочки» почв, а не как сообщали официально. Теперь на место горения фосфора выехали представители Буского районного совета, а также несколько депутатов Львовского областного совета.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-броды неподалеку от станции Ожидов Львовской железной дороги в результате невыясненных обстоятельств произошла авария грузового поезда. В результате аварии сошли с рельсов 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

Во время ликвидации пожара образовалась туча из продуктов горения, в зону поражения попали 14 населенных пунктов Буского района и отдельные территории Радехивского и Бродивского районов области.