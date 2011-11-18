Как в Киеве будут праздновать Новый год и Рождество (программа)

В Киеве утверждена программа общегородских Новогодних и Рождественских мероприятий.

Соответствующее решение КГГА обнародовано на официальном веб-портале городской власти.

Согласно документу, Праздник открытия Главной новогодней елки и Новогодних елок в районах состоится 17 декабря.

Утвержденной программой предусмотрено, что новогодние праздничные мероприятия начнутся в столице 15 декабря показом в Киевском национальном академическом театре оперетты спектакля для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей “Приключения бременских музыкантов” с вручением сладких подарков. Праздник Святого Миколая для детей-сирот, воспитанников школ-интернатов и детских домов 16 декабря организуют в Киевском дворце детей и юношества. Начиная с 19 декабря, также детские празднования будут проведены в других заведениях, в том числе Колонном зале КГГА.

Традиционный парад Дедов Морозов-волонтеров пройдет в столице 24 декабря с 15.00 до 16.00 (от кинотеатра “Орбита” до здания КГГА). Праздник встречи Нового 2012 года “Ночь на Майдане” начнется в 21.00 31 декабря, и будет длиться до 6.00 1 января.

7 января на Майдане Незалежности отпразднует также Рождество Христово.

19 января праздник Крещения проведут на Оболонской набережной возле Свято-Покровского собора УПЦ и традиционно - в Гидропарке.

В плане работ предусмотрено, что главная елка страны будет смонтирована до 15 декабря, а демонтирована до 23 января. Праздничное оформление центра столицы предусмотрено осуществить до 10 декабря.

В КГГА отмечают, что в этом году киевлян ожидают особые сюрпризы, которые пока держатся в тайне. В частности, это касается и новогодней елки на главной площади страны.

«Поскольку Новый 2012 год будет особенным и очень важным для Киева, то и Новогодняя ночь-2012 должна стать особенной для киевлян и гостей столицы. Именно поэтому мы приготовили много неожиданных приятных сюрпризов», – отметил председатель КГГА Александр ПОПОВ.