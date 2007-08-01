Вертолёт МЧС сдавали в аренду в Турцию, чтобы заработать на ремонт авиатехники

Единственный в Украине спецавиаотряд Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций сдавал вертолет в аренду частной фирме, чтобы заработать на ремонт авиатехники. Этот факт установили специалисты контрольно-ревизионного отдела в Нежинском районе и г. Нежине в ходе ревизии финансово-хозяйственной деятельности специального авиаотряда оперативно-спасательной службы гражданской защиты населения Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам гражданской защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы (САО ГЗ МЧС).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРУ в области, в июне 2006 года САО ГЗ МЧС заключил договор с ООО „Украинская авиационная компания „Велес” (г. Киев) на предмет срочного платного использования вертолета Ми-8МТ сроком до 20 октября 2006 года. Впрочем, куда будет летать вертолет и с какой целью в договоре не отмечалось.

Во время проверки ревизоры обнаружили письма генерального директора ООО „Велес”, которые свидетельствовали, что на протяжении срока аренды Ми-8МТВ использовали на работах в Турции.

Заместитель командира специального авиаотряда Иван КОРОБКА объяснил, что по договору арендатор не должен был использовать вертолет в зоне военных конфликтов.

“А какие работы и где именно ООО „Велес” будет выполнять на арендованной авиатехнике - это его дело”, - сказал он. “Обычно, фирмы, которые имеют соответствующие лицензии, используют арендованную авиатехнику для перевозки грузов или тушения пожаров”, - добавил И.КОРОБКА. В то же время, по его словам, в случае чрезвычайной ситуации в Украине арендатор должен вернуть воздушное судно в 5-дневной срок после получения сообщения от арендодателя.

Как выяснили ревизоры, после завершения срока аренды ООО „Велес” вернуло Ми-8МТ отряду в неисправном состоянии. Вертолет нуждался в ремонте, который длился около месяца. И хотя делался он за счет „Велеса”, арендная плата за этот период, которая составила почти 117 тысяч гривен, с арендатора не бралась.

В ходе контрольного мероприятия ревизоры выявили также целый ряд других нарушений законности использования средств государственного бюджета и порядка формирования собственных поступлений организации.

Материалы ревизии Контрольно-ревизионное управление в Черниговской области направило в правоохранительные органы.

Авиаотряд оперативно-спасательной службы создан в Нежине в 2006 году, на его балансе находится 5 самолетов и 10 вертолетов.