Во Львов под конвоем доставили «Доктора Пи»

Профессор кафедры "Информационные системы и сети" Национального университета "Львовская политехника" Андрей СЛЮСАРЧУК, известный как обладающий феноменальными способностями "Доктор Пи", под конвоем доставлен из Киева во Львов.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям с общественностью МВД Украины, 14 ноября А.СЛЮСАРЧУК был задержан в Киеве сотрудниками спецотряда "Беркут" по обвинению в мошенничестве и сразу после этого переправлен в его родной город Львов.

Согласно сообщению, следственным отделом Управления МВД во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 статьи 358 Уголовного кодекса Украины (использование заведомо поддельных документов).

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью УМВД во Львовской области, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Как сообщалось, несколько лет назад в СМИ появилась серия публикаций о феноменальных способностях А.СЛЮСАРЧУКА, который воспроизводил по памяти большие объемы информации, в частности, 30 миллионов цифр в числе «пи» после запятой, выигрывал шахматные партии у компьютера, цитировал наизусть текст с любой страницы "Кобзаря" и делал вычисления с астрономического размера числами. А.СЛЮСАРЧУК также, назвавшись нейрохирургом, лечил больных людей.

А.СЛЮСАРЧУК стал лауреатом Государственной премии Украины, ему было присвоено звание профессора.

Экс-Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в 2009 году подписал указ о создании Института мозга, руководителем которого должен был стать А.СЛЮСАРЧУК.

Однако в результате расследования газеты «Экспресс» выяснилось, что А.СЛЮСАРЧУК - самозванец, у которого нет ни диплома медицинского вуза, ни высшего образования. Результатом деятельности псевдоврача стало увечье десятков обманутых им людей, а также - как минимум три смертельных случая.