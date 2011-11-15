Крестьяне просят Януковича разобраться с рейдерами

Жители села Соколовая Балка Новосанжарского района Полтавской области обратились к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и Верховной Раде с просьбой разобраться с фактами рейдерских захватов земель сельскохозяйственного назначения.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель ООО “Сокол”, член правления Новосанжарской районной организации ветеранов Афганистана Владимир ЗАМУЛА.

“Мы обращаемся к Вам, Виктор Федоровичу, как к гаранту соблюдения прав человека, с просьбой – дать оценку позорному явлению, защитить жителей села и, вмешавшись, разобраться с этим конфликтом с помощью компетентных органов”, - говорится в письме селян к Президенту.

В письме крестьяне выражают возмущение тем, что при содействии городской власти земельных пайщиков заставляют забрать свои паи в орендатора В.ЗАМУЛЫ и отдать их новому – депутату облсовета, директору одного из ООО.

“Сельский председатель при поддержке депутатов местных советов, которых он именует своей командой, осуществляет давление на сельских жителей самыми разнообразными методами. В итоге село живет практически в состоянии гражданской войны, так как умело стравливаются интересы не только соседей и односельчан, но и родственников”, - говорится в письме.

В нем также отмечается, что с ООО “Сокол” заключили договор об аренде земли до 2015 года 720 владельцев паев и в этом году они получили от предприятия по 10% от стоимости пая, тогда как средний показатель по району составляет 6,6%.

Вместе с тем, отмечают крестьяне, руководство нового ООО обещает выплачивать по 15% стоимости пая, что составляет приблизительно 7 тыс. грн.

“Некоторые пайщики, особенно пожилые и малоимущие, соблазняются таким сладким предложением”, - отмечается в письме.

Аналогичная просьба разобраться с этим конфликтом содержится и в письме в Верховную Раду.

Кроме того, в письме к ВР отмечается, что в последнее время резко возросло количество рейдерских атак на предприятия аграрного сектора в Хмельницкой, Винницкой, Черниговской и Черкасской областях.