Азаров обещает выложить все деньги на выборы

Министерство финансов Украины профинансирует проведение внеочередных парламентских выборов в полном объеме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Николай АЗАРОВ на брифинге после расширенного заседания Кабинета Министров Украины.

Он сообщил, что Минфин уже начал выделять Центральной избирательной комиссии средства, необходимые для организации выборов.

Вместе с тем он указал на то, что ответственность за организацию и проведение выборов полностью лежит на ЦИК, отметив при этом неудовлетворительную организационную работу избирательного органа.

«На мой взгляд, ответственность сейчас за организационное соответствие закона о выборах лежит полностью на ЦИК, которая до сих пор не удосужилась приступить к реальной работе по созданию реестра избирателей, а этого требует от нее закон. Хотелось бы, чтобы новый состав избирательной комиссии серьезно занялся… От правительства задержки финансирования всех мероприятий не будет никакой», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 13 июня. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон №1119–V “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2007 год”, которым предусмотрено выделить 356 млн. грн. на проведение внеочередных парламентских выборов.