На Львовщине во время ремонта взорвался комбайн: водитель погиб

Во Львовской области при проведении ремонтных работ произошел взрыв зерноуборочного комбайна. Один комбайнер погиб, второй госпитализирован в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 9 ноября, около 16.00, поступило сообщение о пожаре в селе Репнов Бускского района Львовской области. Пожар вызвала попытка двух работников отремонтировать топливный бак комбайну, выполняя крайне опасные сварочные работы. Однако мужчины не учли, что внутри емкости находилась солярка, которая и взорвалась во время сварки.

В результате возгорания двое комбайнеров были облиты дизельным топливом, которое мгновенно загорелось.

Работники получили термические ожоги. 60-летний мужчина с 100% ожогами тела умер в районной больнице, а его 53-летний товарищ с обожженным лицом, руками и ногой оказался на больничной койке.