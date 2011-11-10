Милиция обещает 30 тысяч за особо опасного преступника

Милиция обещает выплатить 30 тыс. грн. за помощь в розыске арестанта, который 8 ноября осуществил побег.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, на данное время принимаются все меры для установления местонахождения и задержания беглеца.

Как говорится в сообщении, «разыскивается особо опасный преступник Сергей ХАРЧЕНКО, 1984 года рождения, который неоднократно совершал преступления и был задержан за ряд разбойных нападений на жилища граждан».

Милиция констатирует, что 8 ноября во время перевозки С.ХАРЧЕНКО из Харьковского следственного изолятора в ИВС города Валки он совершил нападение на конвой, попытался завладеть оружием, ему это не удалось, но он смог бежать из-под стражи. В первый день к розыску были привлечены более 500 сотрудников милиции, военнослужащих воинской части 3005, которые окружили территорию, где мог находиться преступник, и проводили внешние мероприятия по установлению его местонахождения. В данный момент район полностью блокирован. Проводится полный комплекс оперативных мероприятий по розыску и задержанию данного преступника. В частности, вчера был задействован самолет Ан-2, который облетел территорию возможного местонахождения преступника. Пока еще это не дало положительных результатов.

Милиция дает фотографию беглеца и обращается к гражданам с просьбой сообщить о местонахождении разыскиваемого, если у кого-то есть какая-то информация, по телефону 70-59-300. «Люди, которые предоставят информацию о местонахождении преступника, или информацию, которая поможет его разыскать и задержать, получат 30 тысяч гривень», - говорится в сообщении. Правоохранители гарантируют анонимность.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября в Харьковской области трое арестованных совершили попытку бежать из-под стражи, двое были задержаны.

Инцидент произошел во время доставки трех подозреваемых в совершении преступлений из Харьковского СИЗО в Валковский районный суд.

Согласно сообщению, побег арестованные спланировали заранее. Во время движения автозака они выломали двери камеры спецавтомобиля и совершили нападение на конвоиров с целью дальнейшего побега. Милиционерам удалось задержать двоих и вернуть в камеру, третий подозреваемый сбежал.

С целью его задержание был введен план перехвата «Сирена».