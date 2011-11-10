Литвин о газе, рублях и контрпродуктивном разговоре

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что сейчас нужно говорить о том, в какой валюте рассчитываться за российский газ, а чем вообще рассчитываться.

Об этом он заявил вчера журналистам в Санкт-Петербурге, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, как будет влиять на экономическую безопасность Украины переход в расчетах за российский газ в рублях.

«Сегодня предложен контрпродуктивный разговор в плане того, в чем лучше вести расчеты. Нужно вести разговор, чтобы была возможность рассчитываться за энергоносители», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, если посмотреть, то Украина не имеет достаточного запаса ни долларов, ни франков, ни евро.

По убеждению председателя ВР, угроза будет всегда, если мы не будем работать над тем, чтобы Украина вообще имела достаточно средств для расчетов и чтобы экспорт превышал импорт.

«У нас негативное сальдо, и оно постепенно растет. Поэтому я считаю, что нужно задуматься об этом, и задуматься над тем, чтобы Украина зарабатывала средства. Тогда не будет иметь значения, чем рассчитываться – рублями, долларами или евро», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, Украина в результате достигнутых с Россией договоренностей планирует в декабре начать использовать рубль при расчете за газ.