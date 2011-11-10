Кабмин предлагает внедрить институт психиатрической помощи

Кабинет министров предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми внедрить институт психиатрической помощи для обвиняемых, содержащихся под стражей, которые имеют психические расстройства.

Соответствующий проект закона, разработанный Министерством юстиции, правительство одобрило 9 ноября на своем заседании, проинформировали УНИАН в пресс-службе Минюста.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, необходимость разработки законопроекта была вызвана тем, что положения действующего национального законодательства не отвечают требованиям статьи 49 Конституции Украины и статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод (запрещение пыток).

По словам министра, из-за недостатков национального законодательства лица, имеющие психические расстройства, которые содержатся под стражей во время досудебного следствия, не получают адекватную психиатрическую помощь. Таким образом, необеспечение лиц, которые полностью находятся под контролем государства, медицинской помощью приводят к нарушению статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.

В результате этого в 2007 году Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «Кучерук против Украины», которым признал нарушение Украиной, в частности, статьи 3 Конвенции, в связи с непредоставлением адекватной медицинской помощи психически больному заявителю, который содержался под стражей в следственном изоляторе.

Предложенным проектом закона также предлагается внести изменения в Законы Украины «О предварительном заключении» и «О психиатрической помощи», которые необходимы для эффективной реализации положений разработанного проекта закона.

Принятие этого законопроекта, отметил министр, позволит устранить недостатки законодательства и привести его в соответствие с Конституцией Украины, а также прекратить вызванные этими недостатками нарушения Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод.