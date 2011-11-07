В Крыму на охоте застрелили мужчину
10:51, 07 ноября 2011Общество
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Умер по пути в больницу
В Крыму во время охоты случайно застрелили мужчину.
Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью МВД, несчастный случай произошел вчера, 6 ноября в Бахчисарайском районе АРК.
44-летний безработный местный житель во время незаконной охоты по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в живот 35-летнего безработного жителя Бахчисарая, который по пути в больницу скончался.
Стрелявший задержан. Оружие изъято.
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