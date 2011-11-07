В Крыму на охоте застрелили мужчину

В Крыму во время охоты случайно застрелили мужчину.

Как сообщили УНИАН в Управление связей с общественностью МВД, несчастный случай произошел вчера, 6 ноября в Бахчисарайском районе АРК.

44-летний безработный местный житель во время незаконной охоты по собственной неосторожности выстрелом из зарегистрированного охотничьего ружья ранил в живот 35-летнего безработного жителя Бахчисарая, который по пути в больницу скончался.

Стрелявший задержан. Оружие изъято.