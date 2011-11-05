Студенты колледжа сожгли в Москве 11 машин

Студенты колледжа, задержанные в Москве по подозрению в поджоге автомобиля, сознались в причастности к 11 аналогичным преступлениям, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ГУМВД по российской столице.

"Задержанные сознались уже в 11 поджогах автомобилей. Оперативно-следственные мероприятия с ними продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Около 06.00 в пятницу в правоохранительные органы поступил сигнал о возгорании автомобиля Mercede. Иномарка сгорела полностью, огонь перекинулся на две соседние машины. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли очевидца поджога, вместе с которым стали объезжать район. Вскоре мужчина узнал одного из предполагаемых поджигателей. Молодой человек был доставлен в районный отдел внутренних дел, где и признался.

Вскоре были задержаны еще трое подростков. Еще одна предполагаемая участница поджога была задержана к вечеру.