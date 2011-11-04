Министр АПК: состояние озимых посевов - критическое

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что в Украине нужно создать фонд по страхованию сельскохозяйственных посевов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Хмельницкой области.

"Есть поручение Президента Виктора ЯНУКОВИЧА Минфину и Минагрополитики отработать механизм страхования сельскохозяйственных посевов. Мы понимаем, если государство не создаст фонд по страхованию сельскохозяйственных посевов, то отрасль АПК в дальнейшем будет подвергаться рискам", – сказал министр.

По его словам, состояние озимых посевов в стране является критическим. Наихудшая ситуация – в Днепропетровской и Херсонской областях.

Кроме того, Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что сейчас идет подготовка дополнительной засыпки семян зерновых для возможного пересева площадей озимых весной под яровые культуры.

Как сообщал УНИАН, в Хмельницкой области на конец октября взошло 52% озимых посевов. Из них 20% находятся в хорошем состоянии, 30% – в разреженном. По мнению главы Хмельницкой ОГА Василия ЯДУХИ, аграриям края необходимо утроить количество семян яровой пшеницы, чтобы в 2012 году обеспечить область продовольственным зерном.