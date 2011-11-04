Капитан спецподразделения попал из парламента в нейрохирургию

Один из пострадавших во время столкновений возле Верховной Рады правоохранителей, 31-летний военнослужащий соединения специального назначения «Барс», капитан Внутренних войск МВД Украины находится в нейрохирургическом отделении одной из больниц столицы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, у него политравма: ушиб шейного отдела позвоночника, верхний монопарез с правой стороны, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Состояние его здоровья оценивается как средней тяжести. Врачи для уточнения диагноза планируют в ближайшее время провести МРТ-обследование спинного отдела позвоночника.

Кроме того, телесные повреждения в виде ссадин на лице получил 25-летний старший лейтенант этого же подраздела Внутренних войск МВД Украины, которому медицинская помощь оказана на месте.

Как отметили в милиции, «за нападение на сотрудника правоохранительных органов, тем более причинение ему телесных повреждений во время выполнения служебных обязанностей, в действующем законодательстве предусмотрена уголовная ответственность. Указанное происшествие зарегистрировано и проводится доследственная проверка».

ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве призывает организаторов и участников разнообразных акций соблюдать Конституцию Украины, которая гарантирует гражданам право проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации, и определяет, что делать это нужно исключительно мирным способом, без оружия, не нарушая закон.