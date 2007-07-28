Задержан мужчина, расчленивший своего отца

Сотрудники милиции задержали 36-летнего жителя Винницы, который расчленил собственного отца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении центра общественных связей УМВД в Винницкой области.

Согласно сообщению, 16 июля в лесополосе возле пригородного села Агрономическое милиция обнаружила расчлененный труп неизвестного мужчины без головы и правой ноги. На следующий день стражи порядка нашли голову и ногу убитого, закопанные в землю в целлофановых пакетах.

Милиция установила личность погибшего, который считался пропавшим без вести. По подозрению в убийстве был задержан сын погибшего.

Следствие установило, что вечером 31 мая подозреваемый был в ссоре с отцом и столкнул его с крыльца. 58-летний мужчина упал и ударился затылком об арматурный стояк, в результате чего умер на месте.

Сын, решив скрыть смерть отца, занес его труп в дом, разрубил топором на части. На следующий день он вывез расчлененное тело на мотоцикле в лесопосадку, где и закопал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса.