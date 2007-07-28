Открытие памятника Раисе Кириченко будет отложено на неопределенный срок

Открытие в Полтаве памятника певице, народной артистке Украины Раисе Кириченко, которое планировалось на 14 октября, будет отложено на неопределенный срок. Об этом журналистам сообщил руководитель общественного комитета по увековечению памяти Р.Кириченко, директор ОГТРК «Лтава» Николай ЛЯПОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам руководитель общественного комитета, «все упирается в бюрократию. Была бы политическая воля - все было бы». «Но главное, - отметил он, - деньги. Сейчас собрано 65 тыс. грн. - одна треть от нужной суммы».

Теперь открытие памятника будет отложено на неопределенный срок, - сказал Н.ЛЯПОНЕНКО.

Как сообщалось, в октябре 2006 года в селе Землянки Полтавской области был открыт музей-горница Кириченко. Кроме того, 15-16 октября в Полтаве состоялся Всеукраинский фестиваль-конкурс “Песенные крылья Чураивны”, посвященный памяти народной артистки Украины.

Р.Кириченко родилась в 1943 году в с. Корещина (Глобинский район, Полтавская область). С 1962 года она пела в ансамбле ”Веселка” Полтавской филармонии. С 1968 года вошла в состав Черкасского народного хора. В 1979 году ей было присвоено звание народной артистки Украины. Певица была награждена Орденом княгини Ольги I степени и удостоена звания Герой Украины. Умерла Р.Кириченко 9 февраля 2005 г.