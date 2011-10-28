За возможность выпить шампанского с Януковичем просят 6 тысяч

В Украине — новая афера. Как пишет газета "Сегодня", предпринимателям по всей стране звонят неизвестные и предлагают за 3,5—7 тысяч гривен купить пропуск на концерт группы Roxette, который пройдет в Киеве 6 декабря во Дворце «Украина». Там якобы будут президент и премьер, и те, кто не пожалеет 7 тысяч, сядут ближе к Януковичу, кто меньше — на галерке. Звонящие представляются то агентством, то Анастасией Григорьевной то Оксаной Николаевной. Информация о мероприятии тоже отличается — одним говорят о праздновании Дня Вооруженных сил, вторым — о неформальной встрече руководства страны с бизнесом на концерте Roxette. Отметим, что Roxette действительно выступит в столице 6 декабря, но во Дворце спорта, а дату празднования Дня Вооруженных сил пока не знают даже в Минобороны, но говорят, что торжества пройдут в Доме офицеров.

Разыскав номер мобильного аферистки (или одной из них), корреспондент «Сегодня» представился желающим купить 5 билетов поближе к Януковичу и Азарову. «С президентом и всем Кабмином можно будет выпить шампанского, — затараторила девушка, представившаяся главой оргкомитета Оксаной Николаевной Левченко. — Это будет встреча без галстуков. Одно приглашение стоит 6360 гривен. Можно будет решить любые вопросы. За приглашением нужно будет подъехать на Шелковичную, 3, к комитетам Верховной Рады».

На информацию об аферистах уже отреагировали пресс-секретари президента и премьера. Так, спикер Януковича Дарья Чепак сказала: «Конечно, это афера. Никто из Администрации президента ничем подобным не занимается. Этим должна заняться СБУ». А пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко пообещал, что правоохранителям будет поручено принять меры.