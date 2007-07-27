Как убили Кушнарева?

Потерпевшая сторона по делу о смерти Евгения Кушнарёва не согласна с формулировкой следствия "убийство по неосторожности".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции адвокат потерпевших по делу об убийстве Е.Кушнарёва Вячеслав СТОВБА.

По его словам, необходимо квалифицировать это дело как "убийство с непрямым намерением". При этом, адвокат не озвучил, чем будет отличаться мера наказания обвиняемого, если формулировка дела будет изменена.

В.СТОВБА также сообщил, что в адрес Генеральной прокуратуры, прокуратуры Харьковской области и начальника следственной группы направил ходатайство, в котором попросил рассмотреть вопрос доверия прокурору Харьковской области Василию СИНЧУКУ (относительно расследования дела обвиняемого Дмитрия ЗАВАЛЬНОГО). Кроме того, адвокат обратился с просьбой безотлагательно завершить мониторинг места убийства, при котором, возможно, будут установлены другие участники тех событий. В.СТОВБА отметил, что его ходатайство удовлетворено.

Он также сообщил, что в конце июня ездил в с. Красный Шахтер Изюмского района, где узнал, что некоторые жители села слышали выстрелы в другое время, чем указано в версии следствия. "Потом, как мне стало известно, по моим следам прошлись другие люди, которые расспрашивали, какая информация интересовала меня", - отметил В.СТОВБА. При этом он подчеркнул, что никакого давления на него и на людей, которых он опросил, никто не оказывал.

По словам адвоката, ему также стало известно, что расстояние между Д.ЗАВАЛЬНЫМ и Е.Кушнарёвим во время убийства было "сопоставимо" с убойной силой карабина, которая составляет около 3 км. Кроме того, стаж охоты у Д.ЗАВАЛЬНОГО 25 лет, и поэтому, по мнению В.СТОВБЫ, он должен был адекватно оценивать ситуацию.

Справка УНИАН. 16 января 2007 г. народный депутат Е.Кушнарёв был доставлен в Изюмскую городскую больницу с огнестрельным ранением брюшной полости. 17 января после ряда операций он умер. По факту смерти Е.Кушнарёва прокуратура Харьковской области возбудила уголовное дело по статье «убийство по неосторожности». Согласно официальной информации прокурора области В.СИНЧУКА, Е.Кушнарёва ранил помощник-консультант народного депутата Дмитрия ШЕНЦЕВА Дмитрий ЗАВАЛЬНЫЙ из охотничьего ружья.