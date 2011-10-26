Нардеп назвал заинтересованных в уничтожении инсулинового завода

Заместитель председателя временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию ситуации вокруг инсулинового завода «Индар», народный депутат Украины Владимир КАРПУК считает, что транснациональные компании заинтересованы в уничтожении инсулинового производства в Украине.

В комментарии УНИАН депутат, в частности, заявил, что в мире работают всего несколько фирм по производству инсулина, выходит на международный рынок и «Индар», который в основном производит генно-инженерные инсулины.

По словам В.КАРПУКА, «между транснациональными компаниями - производителями инсулина идет огромная борьба за рынки сбыта. И, фактически, эти компании в каждой стране доминируют. В Украине «Индар» ранее занимал 70% рынка инсулинов, сейчас - около 50% рынка. И тут прослеживается интерес транснациональных компаний уничтожить «Индар». В частности, отметил депутат, раньше, когда завод принадлежал государству, на нем производили собственную субстанцию для инсулинов, а сейчас - субстанцию закупают за рубежом.

Заместитель председателя ВСК отметил, что подобная ситуация - с утратой государством контроля над фармацевтическими предприятиями - возникла не только на «Индаре»: «Ведь завод не единственный. Преступной группой были украдены еще ряд заводов фармацевтической сферы, в том числе и совместные предприятия». По мнению депутата, все эти заводы должны быть возвращены государству.

В.КАРПУК считает, что «Индар» - показательный пример того, как организованные потребители через общественные организации начали защищать свои интересы.

Оценивая ситуацию вокруг «Индара», экс-глава Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО сообщила, что «в 2005 году от Фонда госимущества вносили в Кабинет министров методику оценки интеллектуальной собственности. На сегодняшний день те разработки, которые были по инсулину, не защищены должным образом именно потому, что не были учтены серьезные моменты в законодательной базе. В проекте закона была предусмотрено, что за разработчиками закреплено право получать прибыль от использования их интеллектуальной собственности. К сожалению, закон не был принят. Наши научные кадры вынуждены работать на другие страны, только не на Украину».

По мнению В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, ВСК нужно смотреть, как со сменой руководства на заводе «Индар» обстоят дела с защитой интеллектуальной собственности на научные разработки отечественных инсулинов.

Справка УНИАН. ЗАО «Индар» основано 14 августа 1997 года в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины «Об организации производства отечественных инсулинов». Предприятие выпускает более 60% инсулинов, которые изготовляются в Украине.

Государство в 2000 году внесло свои 70,7% акций "Индара" в уставный фонд ГАК «Укрмедпром».

В 2008 году 70,7% акций завода приобрела компания Storke Holdings Limited. Это решение было обжаловано в суде, и три года длилось судебное разбирательство.

Однако, как свидетельствуют очевидцы, в ночь на 8 июля 2011 года около сотни бойцов «Беркута» ворвались на территорию завода, чтобы провести на завод представителей новых владельцев предприятия. 11 июля пресс-служба предприятия со ссылкой на нового директора предприятия Евгения КОНОНЕНКО распространила сообщение, что предприятие работает в нормальном режиме.

9 сентября Хозяйственный суд Киева по иску Генеральной прокуратуры Украины признал за государством право собственности на пакет акций ЗАО "Индар", которые незаконно были переданы оффшорной компании "Сторк Холдингз Лимитед".

Таким образом, суд признал за государством в лице Государственной акционерной компании "Укрмедпром" право собственности на 11 437 581 акцию ЗАО "Индар", которые истребованы у указанной компании и должны быть возвращены государству, сообщили в ГПУ.

В начале октября в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект о возврате в государственную собственность 70,7% акций ЗАО "Индар".

7 октября 2011 года Верховная Рада Украина приняла постановление "О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования обстоятельств, которые привели к ситуации, сложившейся вокруг ЗАО "Индар". В соответствии с постановлением, ВСК должна расследовать обстоятельства нарушения действующего законодательства при осуществлении отчуждения государственного пакета акций ЗАО "Индар" в размере 70,7%, что привело к утрате стратегически важного для государства предприятия; расследовать причины промедления в решении вопроса о возврате в собственность государства государственного пакета акций ЗАО "Индар"