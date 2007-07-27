Мобильных операторов Киевстар и МТС-Украина обвиняют в дезинформации

Общественная организация «Антимонопольный союз» обратилась в Антимонопольный Комитет и в госкомитет Украины по вопросам потребительской политики с требованием запретить операторами мобильной связи «МТС-Украина» и «Киевстар» употреблять в названиях тарифных пакетов слов «безлимитный» и «неограниченный».

По мнению «Антимонопольного союза» «использование указанными операторами мобильной связи в названиях тарифных пакетов слов «безлимитный» и «неограниченный» является прямым нарушением закона Украины «О рекламе». На самом деле эти тарифные пакеты являются лимитированными и ограниченными, поэтому употребление слов «безлимитный» и «неограниченный» не является точным и достоверным и не отвечает настоящему содержанию этих тарифных планов, дезинформирует и вводит потребителя в заблуждение и создает условия неравнозначной экономической конкуренции относительно других операторов мобильной связи, которые предлагают аналогичные тарифные пакеты, сообщает пресслужба «Антимонопольного союза».

Обком