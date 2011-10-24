Ловкачи из сельсовета незаконно раздали 70 гектаров земли под Киевом

В Киевской области разоблачены служебные лица одного из сельских советов Васильковского района, которые незаконно передали в частную собственность 70,5 га земли.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД, в частности, установлено, что служащие на протяжении последних четырех лет подделывали решения сельского совета, на основании чего незаконно передали в частную собственность 279 гражданам земельные участки общей площадью 70,5 га для строительства жилых домов и ведения личного сельского хозяйства.

В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на общую сумму 19,5 млн. гривен.

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.