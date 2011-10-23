Эксперт: авторы президентского закона запутались в декриминализации

Редакция ст.12 Уголовного кодекса, предлагаемая президентским законопроектом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности) № 9221, вводит поистине «революционные» изменения, которые явно выходят за указанные в его названии рамки.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет доцент КНУ им.Шевченко Сергей Шапченко. По его словам, эти изменения фактически перечеркивают устоявшиеся подходы к пониманию и применению многих других положений Общей части УК, а иногда и прямо противоречат их нормативному содержанию. «Эти изменения вызовут неединичные нормативные ситуации, которые явно не будут отвечать принципу справедливости в уголовном праве и просто здравому смыслу», - считает эксперт.

Одним из основных направлений гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности, реализованным в законопроекте №9221 достаточно полно, является декриминализация целого ряда деяний, предусмотренных разделом VІІ Особой части УК. При этом практически все они «переводятся в разряд» административных правонарушений.

По словам С.Шапченко, в результате принятия законопроекта во внесенной в Верховную Раду редакции будет иметь место такая, например, ситуация: штраф, предусмотренный ч.3 ст.1621 КАП как административное взыскание (от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ), будет в сто раз больше, чем штраф, предусмотренный ч.1 ст.191 УК как вид уголовного наказания (до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан).

Еще один весьма сомнительный подход в реализованной законопроектом «модели» декриминализации связан с тем, что отдельные составы административных правонарушений в предлагаемой им редакции включают деяния, предусмотренные УК как отдельные разновидности преступлений, пишет автор.

Законопроект №9221 вводит еще одно «революционное» изменение концептуального характера. Согласно ч.2 ст. 53 УК в предлагаемой им редакции размер штрафа, установленного за совершение преступления средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого преступления, может выходить за максимальный предел, предусмотренный санкцией статьи (части статьи) Особой части УК. Максимальный размер такого штрафа вообще не устанавливается.

Целый ряд вопросов вызывает ч.5 ст.53 УК в предлагаемой законопроектом №9221 редакции. Их порождают формулировки, не имеющие четкого и однозначного уголовно-правового содержания.

Довольно сомнительными кажутся изменения и дополнения, которые законопроектом №9221 предлагается внести в ст.69 УК. Их принятие приведет, в частности, к тому, что за более тяжкое преступление штраф как основное наказание может быть назначен в порядке ч.1 ст.69 УК на меньшую сумму, чем за менее тяжкое.

Два основных направления гуманизации ответственности за преступления в сфере хозяйственной деятельности, предлагаемые законопроектом №9221 на уровне Особой части УК, - декриминализация и смягчение наказуемости - в целом кажутся приемлемыми. Однако их конкретное воплощение далеко от оптимального. Самое проблемное в этом плане - в значительной степени «механическое» переведение декриминализированных деяний в административные правонарушения и распространение «новой идеологии» наказуемости преступлений фактически только на один раздел Особой части УК.

В целом содержание законопроекта №9221 в части внесения изменений и дополнений в Уголовный кодекс Украины свидетельствует о недостаточном уровне профессионализма его разработчиков.