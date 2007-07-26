В Харькове арестован тренер хоккейного клуба «Дружба-78» Еремин

Вечером 25 июля был взят под стражу тренер хоккейного клуба «Дружба-78» Владимир ЕРЕМИН, который 23 июля вернулся со своей командой в Украину из международного турнира «One Hockey» в Филадельфии (США).

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Юрий ВИШНЕВЕЦКИЙ, после задержания в среду В.ЕРЕМИНА Киевский районный суд г. Харькова постановил изменить ему меру пресечения с подписки о невыезде на содержание под стражей.

По словам адвоката, В.ЕРЕМИН был взят под стражу и из зала суда перевезен в Харьковский следственный изолятор. Основанием для этого стало нарушение им подписки о невыезде, которую он давал в связи с уголовным делом, по которому проходит как обвиняемый в хулиганстве и нанесении телесных повреждений.

Ю.ВИШНЕВЕЦКИЙ считает, что В.ЕРЕМИН формально нарушил закон, но, по его мнению, следователи и суд могли бы принять во внимание то, что во время его отъезда в Соединенные Штаты «не происходили следственные и процессуальные действия в рамках уголовного дела», тренер «не пытался бежать из страны». А следовательно, отметил адвокат, «не было достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей», и сажать В.ЕРЕМИНА в СИЗО «было необязательно».

Кроме того, по мнению Ю.ВИШНЕВЕЦКОГО, судья нарушил закон, потому что «безосновательно отказал в допуске к участию в деле второго адвоката и тем самым нарушил право обвиняемого на защиту».

В связи с этим, сообщил адвокат, сегодня будет подана апелляция на «незаконное и необоснованное», как он считает, решение суда.

Как сообщал УНИАН, родители хоккеистов «Дружбы-78» недавно заявили, что хотят защитить своих детей от произвола чиновников и намерены просить им убежище в Соединенных Штатах Америки. Родители считают, что задержание В.ЕРЕМИНА больше связано с этим.

Справка УНИАН. В.ЕРЕМИН обвиняется органами досудебного следствия в том, что в августе 2006 г. в помещении Харьковской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва (СДЮСШОР) якобы «в группе с другими лицами совершил злостное хулиганство», нанеся двум пострадавшим телесные повреждения легкой и средней тяжести.

По уголовному делу проходят также еще два тренера «Дружбы-78»: Олег ЧЕКРЫШОВ и главный тренер Иван ПРАВИЛОВ.

Дело связано с инцидентом в августе 2006 г. в помещении Харьковской СДЮСШОР, когда со стороны руководителя школы был применен газовый пистолет во время конфликта, возникшего между тренерами, родителями, детьми из «Дружбы-78» и руководством школы.