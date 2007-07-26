Спецпоезд с фосфором отправился в Казахстан

Сегодня в 4.00 утра специальный поезд с грузом желтого фосфора со станции Красне Львовской железной дороги в сопровождении двух пожарных поездов отправлен в Казахстан.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций со ссылкой на информацию “Укрзализныци”.

Согласно сообщения пресс-службы МЧС, 25 июля продолжались работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая возникла 16 июля в Бусском районе на железнодорожной перегонке Красне-Броды вблизи станции Ожидив Львовской железной дороги в результате схода с железнодорожного пути 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись.

По состоянию на сегодняшнее утро обстановка в зоне чрезвычайной ситуации находится под полным контролем.

Согласно утвержденного плана проводятся работы по рекультивации загрязненной фосфором территории. Установлено три участка дамбы общей длиной 40 м и высотой 1,5 м. Продолжается сбор остатков фосфора и откачка загрязненной воды. Собранно около 47 тонн загрязненной смеси. Очищено свыше 400 м кв. загрязненной территории. По результатам мониторинга окружающей среды (воздуха, воды, почвы, продуктов растениеводства) отклонений от действующих нормативов не обнаружено.

На стационарном лечении в медицинских заведениях Львовской области находится 109 человек, из них 20 детей, состояние удовлетворительное. Тяжелобольных нет. Постоянно осуществляется информирование населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и мероприятиях, которые употребляются для ликвидации последствий аварии.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 118 чел. личного состава и 34 ед. техники от МЧС, 12 пожарных поездов “Укрзализныци”, 203 чел. личного состава и 12 ед. техники МВД, 64 чел. личного состава и 22 ед. техники Минобороны, представители предприятия по производству желтого фосфора - ТОО "Казфосфат" Республики Казахстан и 162 медицинских работника, которые проводят профилактический осмотр населения.

Продолжает работу Правительственная комиссия, которую возглавляет вице-премьер-министр Украины Александр КУЗЬМУК.