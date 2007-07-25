Украинские таксисты грозят перекрыть дороги

Украинские таксисты готовы перекрыть дороги, если Министерство транспорта и связи не отменит ряд своих приказов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Профсоюза таксистов Украины Василий ПОПИК.

По его словам, в частности, таксисты протестуют против запланированной в сентябре замены индексной нумерации телефонов специальных служб, в том числе и вызова такси.

Кроме того, таксисты протестуют против совместного приказа Минтранссвязи и МВД о нерегулярных пассажирских перевозках и против разработанного Минтранссвязи проекта постановления Кабинета министров о внесении изменений в Правила предоставления услуг пассажирского автотранспорта.

«Мы сразу после пресс-конференции едем к министру транспорта и передадим ему письмо с нашими требованиями. Мы даем 30 дней власти, чтобы они ответили нам и сделали определенные шаги нам навстречу. Когда 30 дней пройдет, мы будем реагировать так, как мы умеем: мы умеем перекрывать дороги, перекрывать Киев, перекрывать таможню», - заявил В.ПОПИК.

По его словам, смена телефонных номеров на более сложные ударит по бизнесу таксистов, потому что уже «раскрученные» короткие номера планируют заменить на другие, более длинные. В качестве примера В.ПОПИК назвал телефонный номер такси «050», который с 5 сентября, согласно нововедениям, будет заменен на «1639». «Телефон «050» раскручивали 10-15 лет, и вложили в это большие средства», - отметил он.

В.ПОПИК считает ренумерацию незаконной, нарушающей права предпринимателей. Он также заявил, что ренумерация проводилась без согласования с общественностью и операторами рынка.

Как отмечалось на пресс-конференции, в этом вопросе таксистов поддерживают и другие организации, использующие короткие номера - Информационный холдинг 059, клиника «Медиком» («055»).

В свою очередь президент Союза перевозчиков Украины Богдан ЛЯШУК отметил, что совместный приказ Минтранссвязи и МВД вводит ограничения на осуществление нерегулярных пассажирских перевозок.

По мнению В.ПОПИКА, такой приказ только расширит перечень органов, к которым необходимо обращаться для получения разрешений, однако не решит проблему нелегальных перевозчиков. По его словам, если некоторые перевозчики ранее не выполняли условия лицензирования, то они не будут выполнять их и при новых условиях.

Как сообщал УНИАН, в сентябре «Укртелеком» изменит телефонные номера экстренных, аварийных и других служб. Изменения произойдут в связи с заменой аналогового узла спецслужб на цифровой, а также в связи с переходом на новую систему нумерации в соответствии с Национальным планом нумерации Украины.

В частности, с двухзначных на трехзначные номера будут переведены экстренные номера пожарной службы - "01" на "101", милиции - "02" на "102", скорой помощи - "03" на "103", аварийной службы "Киевгаз" - "04" на "104", справочной службы - "09" на "109" и др.

Также будут изменены или переведены с трехзначных на четырехзначные номера короткие номера информационно-справочных служб Киева: горсправка - с "059" на "1610", информационно-справочная служба Киевской городской власти - с "051" на "1651" и др.

Национальный план нумерации Украины утвержден приказом Министерства транспорта и связи №1105 от 23 ноября 2006 г.

Кроме того, 22 июня вступил в силу совместный приказ Министерства транспорта и связи и МВД №450/167, которым утверждаются Основные требования обеспечения безопасности перевозок при осуществлении нерегулярных перевозок. Приказ устанавливает единые требования к автоперевозчикам, водителям при организации перевозок при осуществлении нерегулярных пассажирских перевозок и определяет порядок согласования этих перевозок с Госавтоинспекцией МВД Украины и Глававтотрансинспекцией Минтранссвязи.

При этом требования приказа касаются именно перевозчиков, а не заказчиков услуг. В частности, в данных требованиях закреплена норма для перевозки детей. Согласно документу, автомобильный перевозчик может осуществлять нерегулярные перевозки детей только при условии согласования маршрута и расписания движения с заказчиком - образовательным учреждением, а также при наличии ответственного за сопровождение детей во время поездки, а на группу из 30 и более детей - также медицинского работника.

В целом, согласно приказу, для осуществления нерегулярных пассажирских перевозок автоперевозчик обязан обеспечить заключение письменного договора об услуге по нерегулярным пассажирским перевозкам, проведение предрейсового медицинского осмотра водителя автобуса, которым будет выполняться поездка; проведение предрейсового контроля технического и санитарного состояния автобуса; проведение целевого инструктажа по безопасности дорожного движения; водителя необходимой документацией.

Автомобильный перевозчик, который осуществляет нерегулярные пассажирские перевозки, должен иметь лицензию на право предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и лицензионные карточки на каждый автобус. Кроме того, он предоставляет автобусы, отвечающие требованиям безопасности перевозок.