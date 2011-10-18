Без денег закрылась детская школа мультипликации

В Луганске из-за недостаточного финансирования закрылась детская школа мультипликации «Фантазеры». Об этом УНИАН сообщил руководитель школы и академии мультипликации Алексей СЫЧ.

По его словам, «аналогов нашему учебному заведению нет ни в одном городе Украины, мы первыми обозначили Луганск на карте мировой мультипликации. Наши дети - постоянные участники мультипликационных фестивалей, международных и всеукраинских, они всегда приезжали с призовыми местами и Гран-при. Нас знает Россия, Молдова, Беларусь. Однако этих заслуг недостаточно для того, чтобы обеспечивать работу школы мультипликации, необходимы деньги. Мы обращались и к городской власти и к состоятельным людям, но результата нет. Из-за отсутствия средств школа мультипликации прекращает свое существование».

По словам А.СЫЧА, существование школы обходится в 20–30 тысяч грн. в год. Это затраты на расходные материалы, ремонт компьютеров, техники, зарплата преподавателей. Единственный партнер «Фантазеров» – Луганский государственный институт культуры и искусств, предоставил помещение и помощь, но этого, по словам А.СЫЧА, не хватает.

Как рассказал А.СЫЧ, академия мультипликации, где в данный момент обучаются 6 детей от 14 до 16 лет, сможет доучить их до конца года, но новый набор проводить уже не будет

По словам Елены ЗАСЛАВСКОЙ, сын которой Иван ШАБАНОВ учился в школе мультипликации с самого ее основания, в месяц родители платили за обучение ребенка 300 грн., «но этих денег недостаточно, оборудование слишком дорогостоящее».

«Для детей закрытие школы это травма. У них столько идей, столько проектов, которым не суждено сбыться», - сказала Е.ЗАСЛАВСКАЯ.

Луганская академия мультипликации была создана в 2006 году. Академия - одно из подразделений довузовской подготовки Луганского государственного института культуры и искусств. На момент открытия она насчитывала 7 детей. Перед закрытием в ней обучались – 16 слушателей от 14 до 16 лет, но их число было сокращено до шести. В 2008 году состоялся первый ее выпуск, 5 студентов получили свидетельства об окончании академии.

Луганская школа мультипликации «Фантазеры» была открыта в 2007 году. На момент открытия она насчитывала 5 учеников. Перед закрытием учениками школы были — 15 детей от 6 до 12 лет.

Учащиеся этих двух учебных студий – дипломанты всеукраинских и международных конкурсов: Гран-при в номинации «Лучшая анимационная работа детской студии» ІІІ Международного телевизионного детского фестиваля «Включайся!», Казань (Россия), а также Гран-при на Международном фестивале фильмов, теле– и радиопрограмм для детей и юношества «Золоте курча» Феодосия; І-е место в номинации «Лучший анимационный фильм» Всеукраинского конкурса «Творча валіза», Ровно. В мае этого года на ІІІ Международном фестивале детской мультипликации «Сюрприз» Гран-при получили три ученика школы «Фантазеры». В начале октября воспитанники школы одержали победу на третьем Международном телевизионном фестивале «Дитятко» в Харькове.