В Кировограде пятые сутки ищут пропавшую 12-летнюю школьницу.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах областного центра.

Девочка вышла из дома и не вернулась еще 13 октября, родители в тот же день обратились в милицию с заявлением об исчезновении ребенка. Уже на следующий день было возбуждено уголовное дело по ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

На сегодня к поискам девочки привлечены более 100 работников милиции, внутренних войск и МЧС.