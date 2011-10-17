В Киевской области в строительном вагончике сгорели трое людей
10:37, 17 октября 2011Общество
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Причина пожара устанавливается
В Киевской области вследствие пожара в строительном вагончике погибли трое людей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар случился утром 16 октября в урочище Козинские Горбы Цибливского сельского совета Переяслав-Хмельницкого района.
Пресс-служба уточняет, что 2 человека погибли на месте, а третий - от полученных ожогов скончался в больнице.
Причина пожара устанавливается.
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