В Киевской области в строительном вагончике сгорели трое людей

10:37, 17 октября 2011
Общество
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Причина пожара устанавливается

В Киевской области вследствие пожара в строительном вагончике погибли трое людей.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, пожар случился утром 16 октября в урочище Козинские Горбы Цибливского сельского совета Переяслав-Хмельницкого района.

Пресс-служба уточняет, что 2 человека погибли на месте, а третий - от полученных ожогов скончался в больнице.

Причина пожара устанавливается.

 

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