Из-за фосфора в реанимации находится 5 человек

Пятеро людей, пострадавших вследствие аварии под Ожидовым, находятся в реанимации, двое – в военном госпитале, еще трое – в городской клинической больнице города Львова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник главного управления здравоохранения Львовской областной государственной администрации Игорь ГЕРИЧ.

По его словам, состояние их здоровья «не вызывает тревог».

«Угрозы для жизни нет. Потерпевшие просто физически находятся на территории реанимации, поскольку там лучшие условия. В целом наблюдается хорошая динамика относительно количества пострадавших, которые выписались из больницы. На сегодняшний день уже выписаны 78 человек. В больнице остается 174 пациента», - сказал И.ГЕРИЧ.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в 16.55 в Буском районе Львовской области на железнодорожном перегоне Красное-Броды возле станции Ожидов Львовской железной дороги при невыясненных обстоятельствах произошла авария грузового поезда. В составе поезда находились 58 вагонов, в том числе 15 специальных цистерн по 50 тонн каждая, с желтым фосфором. Грузоотправитель - Республика Казахстан (станция Аса), грузополучатель - Польша (станция Оклеса). Вследствие аварии сошло с рельс 15 цистерн с желтым фосфором, 6 из которых загорелись. Во время пожара в воздух выделялись продукты химической реакции фосфора с воздухом, вследствие чего туча указанных веществ распространилась на территорию населенных пунктов. В зону возможного химического загрязнения попали 14 населенных пунктов Буского и Радеховского районов Львовской области, в которых проживает около 11 тыс. человек. Из 13 населенных пунктов в добровольном порядке эвакуированы 984 жителя.

Желтый фосфор – ядовитое и огнеопасное вещество, которое может нанести существенный вред здоровью человека и окружающей среде.