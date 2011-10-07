В Черновцах стреляли в тренера ФСК «Буковина»

В Черновцах совершено покушение на тренера ФСК «Буковина» Вадима ЗАЙЦА.

Как сообщил корреспонденту УНИАН достоверный источник в правоохранительных органах, главный тренер футбольного клуба 1-й лиги «Буковина» Вадим ЗАЕЦ был ранен из охотничьего ружья около 13.00 часов у собственного дома на улице Достоевского в Черновцах, когда садился в автомобиль.

По данным источника, пуля попала в дверцу автомобиля, когда В.ЗАЕЦ садился за руль. Пуля прошила дверцу авто и попала тренеру в колено.

После выстрела неизвестный скрылся с места происшествия.

В.ЗАЕЦ был госпитализирован в больницу скорой помощи.

Степень ранения пока не известна, однако, по данным источника, жизнь главного тренера "Буковины" вне опасности.

Мотивы покушения на тренера пока также не известны. Однако, не исключается, что В.ЗАЙЦА пытались лишь запугать, поскольку выстрел сознательно направили в нижнюю часть тела.

На месте происшествия работают следователи, в район покушения прибыло высшее руководство прокуратуры и областной милиции. Движение транспорта в жилом микрорайоне блокировано милиционерами. В области объявлена операция «Перехват».